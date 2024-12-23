Фураев Иван Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФураев Иван Елисеевич

Фураев Иван Елисеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фураев Иван Елисеевич
Фамилия
Фураев
Имя
Иван
Отчество
Елисеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Давыдова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.