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Лукин Михаил

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лукин Михаил
Фамилия
Лукин
Имя
Михаил
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Давыдова
Ценз
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Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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