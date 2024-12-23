Локотников Павел Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокотников Павел Артемьевич

Локотников Павел Артемьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Локотников Павел Артемьевич
Фамилия
Локотников
Имя
Павел
Отчество
Артемьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Бабаева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.