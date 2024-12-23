Докторов Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДокторов Иван Ефимович

Докторов Иван Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Докторов Иван Ефимович
Фамилия
Докторов
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Губачева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.