Филатов Родион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Родион Яковлевич

Филатов Родион Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Филатов Родион Яковлевич
Фамилия
Филатов
Имя
Родион
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Стараго Раева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.