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Толпегин Самуил Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Толпегин Самуил Ильич
Фамилия
Толпегин
Имя
Самуил
Отчество
Ильич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Головизина
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

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