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Тужилков Николай Ионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тужилков Николай Ионович
Фамилия
Тужилков
Имя
Николай
Отчество
Ионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Будькова
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

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