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Серебряков Иван Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серебряков Иван Андреевич
Фамилия
Серебряков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

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