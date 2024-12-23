Маслеников Кондратий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслеников Кондратий Иванович

Маслеников Кондратий Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Маслеников Кондратий Иванович
Фамилия
Маслеников
Имя
Кондратий
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Знатнова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.