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Королев Михаиль Абрамович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Королев Михаиль Абрамович
Фамилия
Королев
Имя
Михаиль
Отчество
Абрамович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Стрелков
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 16

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