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Колганов Макар Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колганов Макар Максимович
Фамилия
Колганов
Имя
Макар
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Стараго Алексина
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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