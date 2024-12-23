Королев Дмитрий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Дмитрий Леонтьевич

Королев Дмитрий Леонтьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Королев Дмитрий Леонтьевич
Фамилия
Королев
Имя
Дмитрий
Отчество
Леонтьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Стройкова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.