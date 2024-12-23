Дурныгин Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурныгин Михаил Семенович

Дурныгин Михаил Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дурныгин Михаил Семенович
Фамилия
Дурныгин
Имя
Михаил
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Орешкова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.