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Головкин Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Головкин Иван Васильевич
Фамилия
Головкин
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Знатнова
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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