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Вересов Александр Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вересов Александр Федорович
Фамилия
Вересов
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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