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Баландин Василий Дементьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баландин Василий Дементьевич
Фамилия
Баландин
Имя
Василий
Отчество
Дементьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Васильевская волость, Бахова
Ценз
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Источник
Приложение [№6] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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