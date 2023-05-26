Щербаков Капитон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Капитон Васильевич

Щербаков Капитон Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щербаков Капитон Васильевич
Фамилия
Щербаков
Имя
Капитон
Отчество
Васильевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.