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Чистенкин Сергей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чистенкин Сергей Михайлович
Фамилия
Чистенкин
Имя
Сергей
Отчество
Михайлович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

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