Фалив Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалив Алексей Михайлович

Фалив Алексей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Фалив Алексей Михайлович
Фамилия
Фалив
Имя
Алексей
Отчество
Михайлович
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 15

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.