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Ростанин Иван Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ростанин Иван Алексеевич
Фамилия
Ростанин
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 14

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