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Потапов Егорч. Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потапов Егорч. Михайлович
Фамилия
Потапов
Имя
Егорч.
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость, Заозерья
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 14

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