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Нарышкин Василий Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нарышкин Василий Львович
Фамилия
Нарышкин
Имя
Василий
Отчество
Львович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

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