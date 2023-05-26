Кувшинов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувшинов Петр

Кувшинов Петр

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кувшинов Петр
Фамилия
Кувшинов
Имя
Петр
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.