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Зрилов Иван Кузьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зрилов Иван Кузьмич
Фамилия
Зрилов
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 13

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