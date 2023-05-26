Волынкин Флегонт Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолынкин Флегонт Сергеевич

Волынкин Флегонт Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Волынкин Флегонт Сергеевич
Фамилия
Волынкин
Имя
Флегонт
Отчество
Сергеевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.