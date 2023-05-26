Боталов Дмитрий Сергеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Дмитрий Сергеев.

Боталов Дмитрий Сергеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боталов Дмитрий Сергеев.
Фамилия
Боталов
Имя
Дмитрий
Отчество
Сергеев.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.