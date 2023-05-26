Блохин Харитон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохин Харитон Петрович

Блохин Харитон Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Блохин Харитон Петрович
Фамилия
Блохин
Имя
Харитон
Отчество
Петрович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.