Брыкалов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрыкалов Василий Егорович

Брыкалов Василий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Брыкалов Василий Егорович
Фамилия
Брыкалов
Имя
Василий
Отчество
Егорович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Заозерская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№5] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.