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Чадаев Лука Петр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чадаев Лука Петр.
Фамилия
Чадаев
Имя
Лука
Отчество
Петр.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 12

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