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Цветков Александр Осипович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цветков Александр Осипович
Фамилия
Цветков
Имя
Александр
Отчество
Осипович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Артемьева
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

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