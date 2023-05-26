Тиханов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханов Иван Николаевич

Тиханов Иван Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тиханов Иван Николаевич
Фамилия
Тиханов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, М. Милодина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.