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Тарышев Абрам Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тарышев Абрам Иванович
Фамилия
Тарышев
Имя
Абрам
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Плохой Слободы
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

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