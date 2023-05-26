Ревин Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевин Матвей Павлович

Ревин Матвей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ревин Матвей Павлович
Фамилия
Ревин
Имя
Матвей
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Ладыгина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.