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Рыбаков Семен Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рыбаков Семен Егорович
Фамилия
Рыбаков
Имя
Семен
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Опухова
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 11

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