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Павлов Василий Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Павлов Василий Гаврилович
Фамилия
Павлов
Имя
Василий
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Негодяйки
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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