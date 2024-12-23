Митнухин-Житнухин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитнухин-Житнухин Андрей Михайлович

Митнухин-Житнухин Андрей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Митнухин-Житнухин Андрей Михайлович
Фамилия
Митнухин-Житнухин
Имя
Андрей
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Лопаткина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.