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Коршунов Степан Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коршунов Степан Никитич
Фамилия
Коршунов
Имя
Степан
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, М. Сидорова
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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