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Колошин Илья Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колошин Илья Иванович
Фамилия
Колошин
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Опухова
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

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