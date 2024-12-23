Коршунов Иван Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Иван Хрисанфович

Коршунов Иван Хрисанфович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коршунов Иван Хрисанфович
Фамилия
Коршунов
Имя
Иван
Отчество
Хрисанфович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Теренькина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.