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Зимин Дмитрий Ефремович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зимин Дмитрий Ефремович
Фамилия
Зимин
Имя
Дмитрий
Отчество
Ефремович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Щербова
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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