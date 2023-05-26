Жолудев Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖолудев Сергей Степанович

Жолудев Сергей Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жолудев Сергей Степанович
Фамилия
Жолудев
Имя
Сергей
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, М. Сидорова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.