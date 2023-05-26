Жолудев Арсений Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖолудев Арсений Степанович

Жолудев Арсений Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жолудев Арсений Степанович
Фамилия
Жолудев
Имя
Арсений
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, М. Сидарова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.