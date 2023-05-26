Душин Кирсан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДушин Кирсан Никифорович

Душин Кирсан Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Душин Кирсан Никифорович
Фамилия
Душин
Имя
Кирсан
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, с Курышина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.