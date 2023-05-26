Воронин Архип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Архип Иванович

Воронин Архип Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воронин Архип Иванович
Фамилия
Воронин
Имя
Архип
Отчество
Иванович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость, Цылина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.