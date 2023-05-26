Виноградов Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Андрей Степанович

Виноградов Андрей Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Андрей Степанович
Фамилия
Виноградов
Имя
Андрей
Отчество
Степанович
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.