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Бодунов Павел Андриянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бодунов Павел Андриянович
Фамилия
Бодунов
Имя
Павел
Отчество
Андриянович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№4] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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