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Шапошников Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шапошников Иван Иванович
Фамилия
Шапошников
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Соменкова
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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