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Ципленков Сергей Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ципленков Сергей Дмитриевич
Фамилия
Ципленков
Имя
Сергей
Отчество
Дмитриевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость, Семенкова
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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