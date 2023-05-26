Федосеев Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Василий Борисович

Федосеев Василий Борисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федосеев Василий Борисович
Фамилия
Федосеев
Имя
Василий
Отчество
Борисович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.