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Тужилков Василий Сем.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тужилков Василий Сем.
Фамилия
Тужилков
Имя
Василий
Отчество
Сем.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Сигорская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№3] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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